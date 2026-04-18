L' Apu non vince più perso anche il derby con Treviso

L'Apu Basket ha subito un calo di risultati, con tre sconfitte consecutive che hanno interrotto una serie positiva iniziata con una vittoria contro l’Olimpia Milano. Recentemente, la squadra ha perso anche il derby contro Treviso, ridimensionando le speranze di qualificazione ai play-off. Le partite sono state caratterizzate da risultati piuttosto netti, che hanno influenzato la classifica e il morale del team.

L'Apu non riesce più a vincere. Dopo l'exploit contro l'Olimpia Milano, sono arrivate tre sconfitte (maturate anche in modo piuttosto netto) che hanno ridimensionato i sogni dei bianconeri, archiviando il sogno play-off. Treviso è partita subito forte, dimostrando di essere in grande forma dopo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Venezia vince in volata il derby con Treviso. Olejniczak la chiude per Tortona, successo di Varese H.C. Sannio, non riesce nell’impresa a Palermo. Under 16 vince anche il derby con l’AvellinoTempo di lettura: 3 minutiIl Club di Benevento targato “Prime Service” cade nella gara esterna contro il CUS Palermo, valida per la prima giornata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Pallacanestro Trieste vince in rimonta il derby contro l'APU Old Wild West Udine guidata da un super Ramsey (70-89); Trieste ribalta Udine e si prende un altro derby; Trieste domina sul campo di Udine; BM ON LBA/ Trieste esce alla distanza e travolge l’Apu Udine (70-89) – di Valerio Laurenti. APU Udine-Pallacanestro Trieste 70-89, le pagelle degli avversari: Ramsey devastanteLa Pallacanestro Trieste vince anche il secondo capitolo del derby del Friuli-Venezia Giulia. Queste le pagelle dei giuliani al termine del match vinto contro l'APU Udine con il punteggio di 70-89. Ro ... msn.com Bettarini: L'Apu Udine ha una grande organizzazione difensiva. Il derby? Partirei dalle cose sempliciManca sempre meno al derby Apu Udine-Pallacanestro Trieste. Per avvicinarci al meglio a una sfida che manca da troppo tempo al Palasport Primo Carnera Credifriuli, abbiamo intervistato la leggenda del ... msn.com I biancocelesti sfoderano una prestazione da leader battendo l’Apu 92-82 e raggiungendo la Dinamo a quota 14 punti. Ago della bilancia il match di domani, domenica 19 aprile, tra il Banco e la Reyer che potrebbe favorire la Nutribullet nella corsa alla salvez - facebook.com facebook