HC Sannio non riesce nell’impresa a Palermo Under 16 vince anche il derby con l’Avellino

L’H.C. Sannio di Benevento perde contro il CUS Palermo, un risultato che deriva dalla difficoltà di adattarsi alle condizioni del campo e alle strategie opposte. La squadra campana ha cercato di tenere il passo, ma ha incontrato una difesa avversaria molto compatta, che ha reso difficile segnare. Nel frattempo, gli under 16 della stessa società vincono il derby contro l’Avellino, portando a casa una vittoria importante per il morale del settore giovanile.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato " Prime Service " cade nella gara esterna contro il CUS Palermo, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A Silver. La contesa è terminata con il punteggio di 32 a 25 con i ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas che hanno provato per tutto l'incontro a ricucire il gap costruito dai siciliani nei primi venti minuti del primo tempo. La gara ha confermato ancora una volta i difetti dei sanniti, soprattutto nelle gare in trasferta, con una prima frazione di gioco simile a quella verificatasi contro l'Agrigento.