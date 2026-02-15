La Toyota ha avviato la produzione della nuova Land Cruiser FJ 2026 in Thailandia, dopo aver annunciato i motori che equipaggeranno il modello. La vettura, chiamata anche “baby Land Cruiser”, arriverà nelle concessionarie entro la fine dell’anno. La casa giapponese ha mostrato alcune immagini dei dettagli tecnici e delle specifiche dei motori, che promettono prestazioni più sportive e consumi più contenuti.

La nuova Toyota Land Cruiser FJ – conosciuta anche come “baby Land Cruiser” – è già in produzione in Thailandia e le prime consegne sono previste entro l’anno. Il SUV compatto viene lanciato con un motore a benzina aspirato da 2,7 litri, una scelta derivata da unità già usate su modelli come il Toyota Hilux e il Land Cruiser Prado. Questo propulsore eroga circa 163 CV (120 kW) e 246 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti e a un sistema di trazione integrale “part-time” (ossia inseribile su richiesta). Secondo alcuni rapporti giapponesi, Toyota starebbe valutando l’introduzione di un motore diesel turbocompresso da 2,8 litri per la gamma FJ nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Land Cruiser FJ 2026: ecco i motori

