Lancia un bicchiere contro i dipendenti di un locale e minaccia i poliziotti | foglio di via per un 55enne

Un uomo di 55 anni è stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dal capoluogo fino al 2028. La misura è stata adottata dopo che il 55enne, già noto alle forze dell’ordine, si era reso protagonista di comportamenti aggressivi in un locale di via Marconi, dove aveva lanciato un bicchiere contro i dipendenti e aveva minacciato i poliziotti intervenuti. Nei giorni precedenti, aveva anche causato disturbi e problemi di natura simile.

ANCONA - ANCONA – Foglio di via dal capoluogo fino al 2028 per un 55enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, protagonista nelle scorse settimane di episodi di disturbo e aggressività in un locale di via Marconi, dove si è presentato in stato di ebbrezza minacciando personale e clienti.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ubriaco molesta i passanti, si scaglia contro l'edicola di piazza Costa e minaccia i poliziotti: arrestatoUn cittadino di nazionalità russa è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della questura di Ravenna con le accuse di resistenza a pubblico... Leggi anche: Lancia più di 30 pietre, bottiglie e fumogeni contro i poliziotti durante gli scontri pro Pal a Torino: minorenne indagato in comunità Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bari, campagna contro l’abuso di alcol: la Cooperativa CAPS lancia il video L’alcol ti spegne. Scegli di restare acceso; Plastica monouso: nasce l’Alleanza dei Comuni contro l’invasione; Il barman massacrato dal branco vigliacco; AGR Agenzia di Stampa. Atalanta-Napoli, lancia un bicchiere di birra contro un calciatore ospite, daspo di un annoPrimo tempo di Atalanta-Napoli, domenica 23 febbraio. Un tifoso atalantino, posizionato nel settore Tribuna Sud, ha lanciato un bicchiere di plastica contenente birra in direzione di un calciatore ... bergamo.corriere.it Lancia in campo un bicchiere di birra durante Atalanta-Napoli, la decisione sul tifoso di BergamoBERGAMO - Un tifoso dell'Atalanta ha ricevuto un Daspo di un anno per aver lanciato, durante il primo tempo della sfida di Serie A contro il Napoli, un bicchiere di plastica contenente birra in ... corrieredellosport.it L'onorevole Simona Loizzo lancia un messaggio chiaro e forte al centrodestra: la questione degli idonei nei concorsi pubblici non può più essere rimandata o trattata come un semplice "tema di parte". #SimonaLoizzo, #Lega, #Idonei, #centrodestra, #concorsi facebook L’Ue lancia il suo piano per la crisi internazionale e la guerra in Iran: meno riscaldamento e aria condizionata, minor utilizzo delle auto e smart working ma niente stop a tasse green e sospensione del patto di stabilità. Poi ci chiediamo perché l’Europa non con x.com