Lancia più di 30 pietre bottiglie e fumogeni contro i poliziotti durante gli scontri pro Pal a Torino | minorenne indagato in comunità

Durante gli scontri del 3 ottobre a Torino, un minorenne ha lanciato più di 30 pietre, bottiglie e fumogeni contro la polizia. Ora si trova in comunità in attesa del processo, dopo che il giudice del tribunale per i minorenni ha disposto questa misura cautelare. La vicenda ha scosso l’intera città, mentre le indagini continuano a fare luce su quanto accaduto quel giorno.

Giorno e notte in comunità, in attesa del processo. È questa la misura cautelare disposta dal giudice del tribunale per i minorenni di Torino per un ragazzino coinvolto nei violenti scontri della manifestazione pro Palestina del 3 ottobre 2023, nel capoluogo. L'ha eseguita oggi, 5 febbraio, la Polizia di Stato. In attesa di trovare la struttura idonea per accoglierlo, il minorenne non può uscire dalla casa dei genitori. Gli inquirenti hanno riconosciuto il ragazzo nei video che documentano gli attimi più concitati della manifestazione. La situazione era degenerata in Corso Francia 426, davanti alla sede dell'azienda Leonardo.

