Ubriaco molesta i passanti si scaglia contro l' edicola di piazza Costa e minaccia i poliziotti | arrestato

Un uomo di nazionalità russa, visibilmente ubriaco, ha molestato i passanti in piazza Costa. Poi si è scagliato contro l’edicola e ha minacciato gli agenti intervenuti. Alla fine, è stato arrestato per resistenza e danneggiamento, nonostante fosse agli arresti domiciliari fino al 2027.

Un cittadino di nazionalità russa è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della questura di Ravenna con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta, danneggiamento ed evasione, in quanto agli arresti domiciliari fino a novembre del 2027. I poliziotti sono intervenuti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Piazza Cliente ubriaco offende e minaccia il titolare di un pub, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato Ubriaco, molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro la polizia: arrestato Un uomo di 52 anni di origini libiche è stato arrestato dopo aver molestato i clienti di un supermercato mentre era in stato di ebbrezza, e successivamente si è scagliato contro gli agenti intervenuti, provocando lesioni e minacce. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ravenna Piazza Argomenti discussi: Ubriaco molesta i clienti del super. Poi prende a morsi i carabinieri; Ubriaco, urla bestemmie a un prete dopo la messa: multa e Daspo; Ubriachezza molesta, due sanzioni e Daspo urbano a Monfalcone; Ubriaco molesta i clienti del super Poi prende a morsi i carabinieri. Ubriaco, urla bestemmie a un prete dopo la messa: multa e DaspoI carabinieri hanno sanzionato per ubriachezza anche una donna di mezza età, aggressiva coi passanti. Entrambi gli episodi sono avvenuti a Monfalcone ... triesteprima.it Ubriaco molesta i clienti del super. Poi prende a morsi i carabinieriArcisate, 45enne disoccupato e con diversi precedenti penali ha seminato il caos. In aula davanti al giudice ha chiesto scusa: Mi dispiace non ricordo nulla. . ilgiorno.it Parma, ubriaco molesta i clienti di un bar e minaccia i carabinieri: 49enne nei guai. #Carabinieri #Parma #StradaGaribaldi #alterazionealcolica #disordini - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.