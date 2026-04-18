L’analisi di Vespa Trump contro la Nato L’Italia? Salda in Europa

Durante i primi dieci giorni di tregua, lo Stretto di Hormuz è stato completamente riaperto, portando una notizia positiva nel quadro internazionale. I rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito e Italia si sono riuniti a Parigi, confrontandosi sulla situazione attuale senza fare riferimento a figure specifiche o enti. La discussione si è concentrata sulla riapertura dello stretto e sui possibili sviluppi futuri, senza analisi o giudizi di valore.

Roma, 18 aprile 2026 – La completa riapertura dello Stretto di Hormuz durante i primi dieci giorni di tregua è un raggio di sole piovuto ieri pomeriggio sul tavolo di Parigi dove erano riuniti quelli che una volta si sarebbero chiamati i quattro Grandi (Francia, Germania, Regno Unito e Italia). Meloni – con una autorizzazione parlamentare che dovrebbe essere piuttosto larga – si è detta disposta a inviare i nostri cacciamine per mettere in sicurezza lo Stretto. Siamo stati i primi al mondo a costruire navi senza scafo metallico che non attivano gli inneschi magnetici delle mine. Abbiamo già condotto due campagne di sminamento nel Golfo: una nel 1988 per neutralizzare le mine navali iraniane e una nel 1991 per disinnescare quelle irachene.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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