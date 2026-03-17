L' ira di Trump contro gli alleati e la Nato L' Europa non cede alla richiesta americana sullo Stretto di Hormuz

Donald Trump ha espresso sdegno verso gli alleati e la Nato, sottolineando che la questione dello Stretto di Hormuz non riguarda l’Europa né la Alleanza Atlantica. La posizione ferma dell’Unione Europea si manifesta in queste parole, mentre la situazione in Iran prosegue senza una fine definita. La tensione tra gli Stati Uniti e gli alleati europei si mantiene alta e potrebbe portare a sviluppi imprevedibili.

«Non è la guerra dell’Europa. Non è la guerra della Nato». Lo schermo dell’Ue a Donald Trump si riassume in poche parole e in una posizione ferma che, con il protrarsi sine die della guerra in Iran, potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Riuniti attorno al tavolo dell’Europa Building, i ministri degli Esteri dei 27, con sfumature diverse, hanno trovato un’inedita unità nel rispondere con un gelido «per ora no» alla richiesta americana di intervenire nello Stretto di Hormuz. "Gli alleati non ci sono, lo dico da anni" «Nel bisogno, gli Alleati non ci sono, lo dico da anni», è stata la risposta di Trump. Un’ennesima sferzata la sua, forse anche un sibillino avvertimento, quasi a presagire che il pressing di Washington per un intervento militare europeo è destinato ad aumentare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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