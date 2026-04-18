Lampo Meridien riparti Non puoi più sbagliare

Nel girone A di Promozione si sono conclusi i match che determinano le ultime posizioni per l'accesso alla categoria superiore. La corsa per la promozione si è conclusa con risultati decisivi, che hanno lasciato poche possibilità di errore alle squadre coinvolte. L’attenzione si concentra ora sui verdetti finali, mentre le squadre si preparano alle sfide decisive per il salto di categoria.

Tempo di verdetti nel girone A di Promozione, protagonista di un super avvicente arrivo in volata per la conquista dell’ Eccellenza. La flessione della Lampo Meridien ha rimesso in gioco la corsa al titolo, con lo Jolo che a due turni dalla fine si trova distante solo due punti. Sale la tensione a Lamporecchio: dopo una lunga cavalcata, perdere il campionato così, per giunta dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, sarebbe davvero una beffa. Dopo il ko di Pietrasanta, si torna ai Giardinetti contro il San Marco Avenza. Il destino è nelle mani degli uomini di Benesperi, che in caso di successo domani (ore 15.30) e contemporaneo passo falso dello Jolo sul campo del Settimello, farebbero scattare la festa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lampo Meridien riparti. Non puoi più sbagliare Notizie correlate Avanti Lampo Meridien. Emergenza alle spalleLa capolista Lampo Meridien gioca oggi (ore 15) la prima di due partite consecutive in casa. Promozione. Lampo Meridien in giornata no. Il vantaggio si assottiglia a -5LAMPO MERIDIEN 0 MONTIGNOSO 0 LAMPO MERIDIN: Pratelli, Dianda (32’ Notarelli), Nencini, Boghean (30’ st Chiavacci), Del Sorbo, Cappellini, Fedi,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lampo Meridien riparti. Non puoi più sbagliare; Coppa Italia Promozione. La diretta della finale Audax Rufina contro Lampo Meridien. Lampo Meridien riparti. Non puoi più sbagliareContro il San Marco Avenza serve la vittoria, lo Jolo è a soli due punti. Nella domenica del Casalguidi c’è l’incrocio insidioso col Forte dei Marmi. lanazione.it Promozione. Il Lampo Meridien non sbaglia. Eurogol di Cortonesi, Forte koCon una rete segnata da Cortonesi dopo sei minuti dall’inizio della ripresa, il Lampo Meridien supera il difficile ostacolo del Forte dei Marmi e mette in cascina altri tre importanti punti per la ... lanazione.it La sequenza fotografica del gran gol di Granaiola di ieri, per il 2-0 contro Lampo Meridien #wearepietrasanta facebook Coppa Promozione, Audax Rufina-Lampo Meridien finisce con 1-0 grazie a una rete di Di Vico nel primo tempo. Il tabellino e la cronaca della finale del Bozzi. #calciopiu x.com