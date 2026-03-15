Avanti Lampo Meridien Emergenza alle spalle

La capolista Lampo Meridien affronta oggi il Montignoso alle ore 15 nei Giardinetti, in occasione della ventiseiesima giornata del girone A di Promozione. Questa partita rappresenta il primo di due incontri consecutivi in casa per la squadra, che cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La gara si disputa in un momento in cui le emozioni sono alte e l’obiettivo principale è ottenere i tre punti.

La capolista Lampo Meridien gioca oggi (ore 15) la prima di due partite consecutive in casa. Ai Giardinetti, per la ventiseiesima giornata del girone A di Promozione, arriva il Montignoso. Domenica prossima invece a Lamporacchio sbarcherà il Firenze ovest. Se la squadra di Benesperi dovesse vincere entrambe le partite, l’obiettivo dell’ Eccellenza sarebbe davvero molto vicino. Tra i dirigenti si fanno i dovuti scongiuri scaramantici, ma nell’ambiente si inizia pregustare il momento del trionfo. Contro il Montignoso, che nell’ultima giornata di campionato è stato sconfitto in casa dal Pietrasanta (1-3), sarà assente per infortunio il centrocampista Cortonesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Avanti Lampo Meridien. Emergenza alle spalle Articoli correlati Leggi anche: Jolo Calcio, che esame. C’è Lampo Meridien Lampo Meridien in volo. Fedi e Cortesi a segno. Settimello steso in 20’SETTIMELLO 0 LAMPO MERIDIEN 2 SETTIMELLO Marchi, Biagini, (Liberati), Gori (Lombardi) Giusti, Testaguzza, Zinna, Francini, (Becattini) Thiam, Rocco,...