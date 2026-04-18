L’amore virtuale è una vera truffa | ottiene ricariche per 9.300 euro condannato l’impostore

Un giovane di Varese ha subito una truffa attraverso un’app di incontri, perdendo circa 9.300 euro in ricariche telefoniche. L’uomo aveva instaurato un rapporto sentimentale con una persona incontrata online, ma si è rivelato un impostore. Dopo aver accumulato il denaro, l’autore della truffa è stato condannato in tribunale. La vicenda si è svolta nel contesto di un caso di amore virtuale che si è trasformato in frode.