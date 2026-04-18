L’amore virtuale è una vera truffa | ottiene ricariche per 9.300 euro condannato l’impostore

Da ilgiorno.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di Varese ha subito una truffa attraverso un’app di incontri, perdendo circa 9.300 euro in ricariche telefoniche. L’uomo aveva instaurato un rapporto sentimentale con una persona incontrata online, ma si è rivelato un impostore. Dopo aver accumulato il denaro, l’autore della truffa è stato condannato in tribunale. La vicenda si è svolta nel contesto di un caso di amore virtuale che si è trasformato in frode.

Varese, 18 aprile 2026 - L’ amore ai tempi delle app può essere una trappola. La storia che arriva in tribunale a Varese comincia come tante altre: un ragazzo, giovane ma già segnato dalla vita, prova a rimettersi in piedi dopo un periodo difficile, l’invalidità, la depressione. Così cerca conforto dove ormai lo cercano in molti: nelle chat, negli incontri virtuali. Su Evermatch compare lei: Sara, 20 anni, di Gallarate. Bionda, sorridente, disponibile. Insomma perfetta, forse troppo. Lu i si fida, racconta, condivide. I m essaggi diventano sempre più frequenti, più intimi. E l’amore, anche se virtuale, prende forma. Poi arrivano i primi “problemini”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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