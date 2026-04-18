L’amore virtuale è una vera truffa | ottiene ricariche per 9.300 euro condannato l’impostore
Un giovane di Varese ha subito una truffa attraverso un’app di incontri, perdendo circa 9.300 euro in ricariche telefoniche. L’uomo aveva instaurato un rapporto sentimentale con una persona incontrata online, ma si è rivelato un impostore. Dopo aver accumulato il denaro, l’autore della truffa è stato condannato in tribunale. La vicenda si è svolta nel contesto di un caso di amore virtuale che si è trasformato in frode.
Varese, 18 aprile 2026 - L’ amore ai tempi delle app può essere una trappola. La storia che arriva in tribunale a Varese comincia come tante altre: un ragazzo, giovane ma già segnato dalla vita, prova a rimettersi in piedi dopo un periodo difficile, l’invalidità, la depressione. Così cerca conforto dove ormai lo cercano in molti: nelle chat, negli incontri virtuali. Su Evermatch compare lei: Sara, 20 anni, di Gallarate. Bionda, sorridente, disponibile. Insomma perfetta, forse troppo. Lu i si fida, racconta, condivide. I m essaggi diventano sempre più frequenti, più intimi. E l’amore, anche se virtuale, prende forma. Poi arrivano i primi “problemini”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Leggi anche: 1 Picasso a 100 euro? Non è una truffa, ma una vera lotteria per sostenere la ricerca sull’Alzheimer
Colleferro. Truffa in una sala slot: individuato il responsabile. Ricarica fraudolenta da 300 euro, indagato un uomo con precedenti per lo stesso reatoCronache Cittadine COLLEFERRO – È stato individuato e denunciato l’uomo responsabile della truffa avvenuta lo scorso 7 Febbraio ai danni di una...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: L’amore virtuale è una vera truffa: ottiene ricariche per 9.300 euro, condannato l’impostore; Varese, amore virtuale. Con truffa vera; Amami come un algoritmo: Donizetti nell’era digitale; Difficoltà con la nuova procedura per la richiesta di invalidità civile? Rivolgiti al nostro sportello virtuale.
L’amore virtuale è una vera truffa: ottiene ricariche per 9.300 euro, condannato l’impostoreVarese, l’uomo si fingeva una ventenne e pretendeva soldi dal ragazzo abbindolato su una chat di incontri ... msn.com
Fare l’amore con chatbot: com’è cambiata l’intimità ai tempi dell’algoritmoLe dating app nascono con la promessa di facilitare gli incontri, ma spesso producono l’effetto opposto. Lo raccontava di recente un’amica: profilo dopo profilo, ci si ritrova immersi in schermate det ... tpi.it
Quando l’amore online finisce con un abbandono in un paese straniero Una giovane donna venezuelana aveva creduto di aver trovato il compagno perfetto grazie a Internet. Dopo mesi di conversazioni e promesse con un uomo dell’Ecuador, ha deciso di tra - facebook.com facebook
Matteo Greco torna a esplorare le tematiche dell'amore: online il nuovo brano "Resti solo tu" x.com