Colleferro Truffa in una sala slot | individuato il responsabile Ricarica fraudolenta da 300 euro indagato un uomo con precedenti per lo stesso reato

Un uomo con precedenti è stato finalmente identificato e denunciato per aver messo a segno una truffa in una sala slot di Colleferro. La vicenda risale al 7 febbraio, quando ha effettuato una ricarica fraudolenta di 300 euro. La polizia ha ricostruito la dinamica e messo le mani sul responsabile, che ora rischia di finire nei guai di nuovo.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È stato individuato e denunciato l'uomo responsabile della truffa avvenuta lo scorso 7 Febbraio ai danni di una sala slot di Colleferro. L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Truffa in una sala slot: individuato il responsabile. Ricarica fraudolenta da 300 euro, indagato un uomo con precedenti per lo stesso reato

