Instagram cambia tutto | eliminate le chat segrete cosa succede ai tuoi messaggi?

Instagram ha annunciato che eliminerà le chat segrete con crittografia end-to-end, apportando modifiche alle modalità di messaggistica sulla piattaforma. La decisione riguarda tutte le conversazioni che utilizzano questa funzione, che spariranno nel prossimo aggiornamento. La piattaforma non ha ancora comunicato dettagli su come verranno gestiti i messaggi già esistenti e quali alternative saranno disponibili per gli utenti.

Instagram cambia rotta sulla privacy e lo fa in modo silenzioso ma significativo: le chat segrete con crittografia end-to-end verranno eliminate. La decisione segna un’inversione rispetto alla strategia annunciata negli anni scorsi da Meta, che aveva puntato proprio sulla protezione delle conversazioni private. La novità riguarda tutti gli utenti che avevano attivato questa funzione. Il cambiamento entrerà in vigore l’ 8 maggio 2026 e impone una scelta immediata: salvare o perdere i propri messaggi ed il tema non è solo tecnico, ma riguarda direttamente la sicurezza dei dati personali. Per capire cosa sta succedendo, bisogna partire dal funzionamento della crittografia end-to-end (E2EE). 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Instagram cambia tutto: eliminate le chat segrete, cosa succede ai tuoi messaggi? Articoli correlati I messaggi e le chat con l'AI: così in due finiscono indagati per antisemitismoLa Digos ha effettuato le perquisizioni a casa di due soggetti residenti a Palermo attualmente iscritti nel registro degli indagati per i post... Leggi anche: Franzoni e la chat con Sinner su Instagram: “Ricevere messaggi così da uno come lui… ho detto: cavolo” iOS 26: Trucchi SEGRETI che DEVI ATTIVARE! Aggiornamenti e notizie su Instagram cambia Argomenti discussi: Crittografia end-to-end: come funziona e perché Instagram la vuole eliminare dai messaggi privati?; Come Togliere Scritte da Foto Gratis: App per Modificare Foto.