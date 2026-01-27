Blake Lively emergono nuovi dettagli sul caso Baldoni | accuse di molestie e chat segrete

In attesa del processo previsto per maggio, emergono nuovi dettagli sulla vicenda legale tra Blake Lively e Justin Baldoni. La questione, già al centro dell’attenzione di Hollywood, si arricchisce di elementi che potrebbero influenzare l’opinione pubblica e il corso delle indagini, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata delle accuse di molestie e delle chat segrete.

Mentre Hollywood attende il processo previsto per il 18 maggio, la battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni si arricchisce di nuovi elementi destinati a far discutere. Un giudice della Corte distrettuale di Manhattan ha desecretato una serie di messaggi privati che l’attrice e il marito Ryan Reynolds avrebbero scambiato con amici e colleghi famosi. Tra questi compaiono nomi di primo piano come Taylor Swift, Anna Wintour, Ben Affleck e Matt Damon, trascinati indirettamente in una vicenda che intreccia accuse di molestie, gestione del potere sul set e rapporti personali messi sotto pressione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

