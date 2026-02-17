AIDO Cosenza al via le assemblee | febbraio decisivo per la donazione di organi

L'AIDO di Cosenza ha avviato le assemblee sul territorio, perché il mese di febbraio sarà cruciale per aumentare le donazioni di organi. Durante gli incontri, i volontari incontrano i cittadini per spiegare i benefici della donazione e distribuire materiale informativo. Un esempio concreto è la partecipazione di medici e familiari di donatori nelle riunioni, per condividere esperienze dirette.

A Cosenza, l'AIDO si prepara a un febbraio decisivo per la donazione di organi: assemblee in tutta la provincia per rafforzare la sensibilizzazione e pianificare le attività in vista della Giornata Nazionale del 19 aprile. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e rispondere all'urgenza di trapianti in Italia, dove migliaia di pazienti sono in attesa.. Febbraio si apre con una fase cruciale per l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi (AIDO) nella provincia di Cosenza. Le prossime settimane saranno dedicate alle assemblee dei soci, un momento fondamentale per coordinare le iniziative di sensibilizzazione e prepararsi alla Giornata Nazionale Donazione e Trapianto del 19 aprile. AIDO Cosenza, al via le assemblee: febbraio decisivo per la donazione di organiFebbraio è un mese decisivo per i gruppi intercomunali AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) della provincia di Cosenza. Sono, infatti, previste le assemblee dei soci del gruppo di C ...