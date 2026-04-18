L’AI come strumento di inclusione | l’Uici presenta un nuovo progetto per i non vedenti

Un nuovo progetto presentato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti introduce l’uso dell’intelligenza artificiale come supporto per persone con disabilità visiva. La tecnologia, se applicata correttamente, mira a facilitare l’accesso alle informazioni e migliorare l’autonomia di chi ha problemi di vista. L’iniziativa si focalizza su strumenti digitali pensati per rispondere alle esigenze di questa comunità, puntando a favorire l’inclusione sociale e l’indipendenza.

L’intelligenza artificiale che, applicata correttamente alla tecnologia, diventa uno strumento di supporto per persone cieche o non vedenti. È questo il tema della conferenza organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti della sezione di Trento, dal titolo “Nuovi punti di vista –.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Sport come strumento di inclusione, a Mirandola nasce il progetto 'Sprint'Nasce Sprint, il progetto innovativo che trasforma lo sport in uno strumento di inclusione, crescita personale e sviluppo sociale per bambini e... La Commissione Ue presenta un nuovo strumento da 115 milioni per finanziare l’innovazioneLa Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per istituire il Programma per l’innovazione difensiva leggera e rapida, chiamato... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: ? L’AI come strumento di inclusione: l’Uici presenta un nuovo progetto per i non vedenti; Cascina, diritti e disabilità visiva; Barbuto (Uici): Tecnologie come smart glasses migliorano vita persone con disabilità; UICI Ragusa | 75ª Assemblea per i diritti dei non vedenti. Il debutto della Compagnia Teatro dei Monelli, nata all’interno dell’UICI di Roma«Un esempio concreto di come l’arte possa diventare strumento di partecipazione, relazione e valorizzazione delle persone, offrendo alla città di Roma un ... superando.it Perdita della vista in Lombardia: migliaia di persone senza supporto, l’appello di UICI #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook