Sport come strumento di inclusione a Mirandola nasce il progetto ' Sprint'

A Mirandola nasce un nuovo progetto che usa lo sport per aiutare bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico e altri problemi comportamentali. Si chiama 'Sprint' e mira a coinvolgere i giovani, offrendo loro un’opportunità di crescita e integrazione attraverso attività sportive. Il progetto vuole dimostrare come lo sport possa essere un ponte per superare barriere e favorire l’inclusione sociale.

Nasce Sprint, il progetto innovativo che trasforma lo sport in uno strumento di inclusione, crescita personale e sviluppo sociale per bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico e altri disturbi comportamentali nella Bassa Modenese. In Italia, la diagnosi di autismo riguarda 1 bambino.

