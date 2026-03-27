La Commissione Ue presenta un nuovo strumento da 115 milioni per finanziare l’innovazione

La Commissione europea ha annunciato l'introduzione di un nuovo strumento finanziario da 115 milioni di euro destinato a sostenere progetti innovativi. Contestualmente, è stata proposta una regolamentazione per avviare il Programma per l’innovazione difensiva leggera e rapida, denominato Agile. La misura mira a facilitare lo sviluppo di tecnologie e soluzioni rapide nel settore della difesa.

La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per istituire il Programma per l’innovazione difensiva leggera e rapida, chiamato Agile. L’obiettivo è finanziare piccole e medie imprese, startup e scaleup che sviluppano tecnologie dirompenti per la difesa, colmando un vuoto che i programmi europei esistenti non riescono ancora a coprire pienamente. Il programma avrà un budget di 115 milioni di euro, ricavato interamente da riallocazioni interne all’attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027, senza quindi gravare sugli Stati membri né richiedere nuove risorse. Le coperture saranno ricavate dal Fondo europeo per la difesa (35 milioni), dal Programma europeo per l’industria della difesa Edip (35 milioni), dal Programma spaziale dell’Ue (22,5 milioni) e il Programma per la connettività sicura (22,5 milioni). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Commissione Ue presenta un nuovo strumento da 115 milioni per finanziare l’innovazione Articoli correlati Difesa Ue, via ad AGILE: 115 milioni per spingere l’innovazione militareRoma, 25 marzo 2026 – Come indicato in conferenza stampa dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen, e dal commissario... “Agile”, innovazioni dirompenti per la difesa: strumento pilota da 115 milioni di euroLa Commissione europea ha presentato un nuovo strumento di finanziamento da 115 milioni di euro, denominato Agile, per portare le tecnologie di... Tutto quello che riguarda La Commissione Ue presenta un nuovo... Temi più discussi: Commissione Ue presenta Eu Inc, come funziona il 28° regime; La Commissione presenta la proposta per EU Inc. per sfruttare appieno il potenziale del mercato unico per gli imprenditori europei - Rappresentanza in Italia; Eu Inc. é la nuova società europea digitale proposta nel 2026 dalla Commissione UE; Difesa Ue: la Commissione presenta AGILE - Aise.it. La Commissione Ue presenta il 28^ regime, che cos’è e come funzionaNonostante le promesse di semplificazione e competitività, restano interrogativi su applicazione concreta di Eu Inc. key4biz.it UE: nuovo programma AGILELa Commissione europea presenta un nuovo strumento di finanziamento da 115 milioni di € (AGILE), mirato a portare le cosiddette tecnologie di difesa dirompenti dal laboratorio al terreno a velocità re ... irpinia24.it Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli dopo 10 anni - facebook.com facebook La Commissione Ue ha presentato un programma da 115 milioni di euro volto a sostenere le start-up nel settore della difesa. Lo strumento, denominato #Agile, mira a supportare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di difesa più innovative x.com