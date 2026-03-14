L’attaccante ha parlato del suo possibile trasferimento al Milan, confermando che si tratta di una possibilità concreta per la prossima stagione. Nel corso di un’intervista ha toccato anche l’argomento del suo futuro in Italia, suscitando sorpresa tra gli appassionati. La società rossonera sta valutando questa opzione, mentre il calciomercato si muove con le trattative ancora in corso.

"Sinceramente oggi non c’è niente da dire. E sono sincero, eh. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, gol e titoli, poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità". Queste le parole dell'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski che nella sua lunga intervista al magazine de 'La Gazzetta dello Sport' 'SportWeek' ha parlato del suo futuro. Il polacco potrebbe lasciare la Spagna a parametro zero e piacerebbe anche al Milan. L'attaccante ha parlato di quando è stato vicino alla Serie A: "Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Lewandowski in attacco? L’attaccante parla così del suo futuro. E sull’Italia sorprende

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