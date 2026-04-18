Ladri scatenati all' outlet a caccia di vestiti

Nel pomeriggio nel centro commerciale di Valmontone sono stati segnalati diversi furti di capi di abbigliamento. I carabinieri sono intervenuti in due occasioni, arrestandone complessivamente sei persone. Le forze dell'ordine hanno portato a termine i due interventi nel giro di poche ore, impedendo ulteriori azioni da parte dei ladri. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali collegamenti tra i furti.

Ladri scatenati all'outlet a caccia di capi di abbigliamento. I furti sono stati registrati nel centro commerciale di Valmontone dove sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato sei persone nel corso di due diversi interventi. Nel primo caso, i militari, su segnalazione degli addetti alla.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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