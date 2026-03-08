Dai ristoranti agli outlet di lusso | manolesta scatenati nel centro di Roma

A Roma, i borseggiatori sono attivi tra ristoranti, bar e mezzi pubblici nel centro della città. Si muovono tra i tavoli e le sale di attesa, approfittando delle occasione per derubare turisti e visitatori. Le forze dell'ordine hanno segnalato un aumento di episodi di scippo, che coinvolgono persone senza scrupoli alla ricerca di occasioni facili.

I carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina, durante un servizio mirato antiborseggio nel cuore del Rione Campo Marzio, hanno bloccato e arrestato un cubano, un'argentina e una spagnola subito dopo aver sottratto con destrezza la borsa a una turista che cenava ai tavoli di un ristorante in via Vittoria.

