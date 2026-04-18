L’addio a Massimiliano | dolore e lacrime per il papà di sei figli morto cadendo dal tetto

È stato stabilito il giorno del funerale di Massimiliano Lauro, un uomo di 43 anni, che ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di una casa mentre stava effettuando un sopralluogo. La tragedia ha provocato dolore tra familiari e amici, e la salma sarà accompagnata al cimitero in una cerimonia privata. La vicenda è al centro di indagini da parte delle forze dell'ordine.

È stata fissata la data del funerale di Massimiliano Lauro, padre di sei figli precipitato dal tetto di un'abitazione durante un sopralluogo. “Una persona speciale, un uomo buono come il pane”. La salma si trova alla casa funeraria Domus Aurora di via Ugo Vaglia 4, a Gavardo, dove è possibile far.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate La tragedia di Massimiliano, morto precipitando dal tetto: era padre di 5 figliTragedia nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Ospitaletto: un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci... Leggi anche: Chi è il 53enne morto cadendo dal tetto del centro islamico Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Addio a Massimiliano Lauro: è il quinto morto sul lavoro nel 2026; Massimiliano Sacchieri morto a Mantova nello schianto al casello: addio a Macia dopo 12 giorni di coma. Per lui una coreografia allo stadio; Addio a Massimiliano Lauro, precipitato dal tetto durante un sopralluogo; Allegri-Milan, addio possibile? Malagò lo lancerebbe per la Nazionale. Addio a Massimiliano Lauro: è il quinto morto sul lavoro nel 2026Classe 1980 di Gavardo, stava eseguendo un sopralluogo su un tetto a Ospitaletto quando è caduto nel vuoto. Sale il bilancio delle vittime in provincia, il sindacato: «Questa morte è il simbolo di un ... giornaledibrescia.it Massimiliano Sacchieri morto a Mantova nello schianto al casello: addio a «Macia» dopo 12 giorni di coma. «Per lui una coreografia allo stadio»L'uomo, 46 anni, ha perso il controllo della sua moto mentre stava imboccando l'autostrada del Brennero: ara uno dei volti storici della curva Te dello stadio Marelli, gli ultras annunciano una coreog ... milano.corriere.it Un uomo di 46 anni di Gavardo, Massimiliano Lauro, padre di sei figli, è morto in un incidente sul lavoro a Ospitaletto. La vittima era originaria del Sudan ma fin da piccolo risiedeva in Italia. Secondo la ricostruzione, l'uomo sarebbe salito sul tetto per verifica facebook Addio a Massimiliano Lauro: è il quinto morto sul lavoro nel 2026 x.com