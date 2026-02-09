Chi è il 53enne morto cadendo dal tetto del centro islamico

E’ morto cadendo dal tetto del centro islamico Abdelhak Zanboura, 53 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 7 febbraio a Castello di Serravalle, nel Comune di Valsamoggia. Ora si indaga sulle cause di quella caduta improvvisa.

Si chiamava Abdelhak Zanboura e aveva 53enne. È morto a Castello di Serravalle, nel Comune di Valsamoggia, il pomeriggio del 7 febbraio. Secondo le ricostruzioni, era salito sul tetto di un capannone in via del Lavoro, in uso a un’associazione cultuale islamica, destinato a diventare nuova.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Castello di Serravalle

A Frosinone, un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un’azienda di produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti, situata in via Fermi.

Oggi a Frosinone si è verificato un incidente sul lavoro in via Fermi, dove un operaio di 48 anni è caduto dal tetto di un'azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti.

Ultime notizie su Castello di Serravalle

