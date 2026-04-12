A Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito e ucciso da un gruppo di minorenni davanti al proprio figlio. L’uomo aveva tentato di intervenire per bloccare un atto vandalico quando è stato colpito e aggredito dai giovani. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e la vittima era padre di un bambino. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.

Una serata come tante si è trasformata in tragedia nel cuore di Massa per Giacomo Bongiorni, il 47 anni che ha perso la vita dopo una brutale aggressione di una baby gang, avvenuta in piazza Felice Palma, mentre si trovava insieme al figlio di 11 anni e alla compagna. L'uomo è stato assalito, quando ha richiamato quattro o cinque ragazzi, che stavano lanciando alcune bottiglie contro una vetrina: sarebbe caduto battendo la testa e andato in arresto cardiaco., Il 47enne ha un uomo profondamente legato alla sua comunità. Nato a Viareggio, Bongiorni lavorava come responsabile nel settore metalmeccanico all'interno dello stabilimento del Pignone, dove era apprezzato per professionalità e impegno.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, chi era Giacomo Bongiorni: il papà ucciso da una baby gang davanti al figlio

Massa, 47enne aggredito e ucciso da una baby gang nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni.

Giacomo aggredito e ucciso davanti al figlio di 11 anni. Chi era la vittima dell’aggressione a MassaMassa, 12 aprile 2026 – Sarebbe intervenuto per impedire ad alcuni ragazzi di lanciare dei bicchieri contro una vetrina.