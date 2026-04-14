Sono passati quasi tre giorni dal pestaggio avvenuto sabato sera in piazza Palma a Massa. La suocera di Bongiorni ha commentato l’evento, affermando che il figlio è stato ucciso davanti al proprio bambino e definendo l’accaduto come “come in un film”. La notizia ha suscitato sconcerto tra i residenti e le persone coinvolte, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’episodio.

Massa, 14 aprile 2026 – Sono passati quasi tre giorni dal pestaggio di sabato sera in piazza Palma a Massa. Ore e minuti infernali, lunghi come anni, un incubo che ha avvolto due famiglie: quella di Giacomo Bongiorni e della compagna, Sara Tognocchi. Il dolore ha ormai preso il sopravvento, alternato a una rabbia silenziosa. Anna Vita, la madre della donna, non fa sconti agli aggressori di quello che a luglio sarebbe diventato suo genero. Potrà mai perdonare quei ragazzi? “In questo momento non sono in grado di perdonare proprio nessuno, non si può giustiziare così una persona come se fosse un film. Non stiamo parlando di una semplice scazzottata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Giacomo giustiziato come in un film”. Lo sconcerto della suocera di Bongiorni: “Ucciso davanti al figlio, non perdono”

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Un padre di 47 anni massacrato di botte e morto davanti al figlio undicenne. Tutto per aver osato rimproverare una baby gang che lanciava bottiglie contro le vetrine. Inaccettabile. Il sangue di Giacomo Bongiorni grida giustizia. x.com