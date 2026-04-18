L’Ad di Trenitalia al convegno di Merita | Entro maggio 77 nuovi treni regionali finanziati dal Pnrr

Durante un convegno, l’amministratore delegato di Trenitalia ha annunciato che entro maggio sarà completata la consegna di 77 nuovi treni regionali, finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi mezzi sono stati acquistati con un investimento totale di 569 milioni di euro. La consegna dei treni rappresenta un passo importante nell’aggiornamento del parco circolante e nel miglioramento dei servizi di trasporto regionale.

Entro maggio sarà completata la consegna dei 77 nuovi treni del Regionale di Trenitalia, finanziati con fondi del PNRR per un valore complessivo di 569 milioni di euro. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, intervenendo al convegno “Il Mezzogiorno dopo il PNRR” organizzato dalla Fondazione Merita. “Il PNRR ha rappresentato un volano strategico per il rinnovo della flotta di Trenitalia. I nuovi convogli del Regionale sono progettati per elevare gli standard di comfort, innovazione tecnologica e sostenibilità, contribuendo a migliorare la mobilità quotidiana di milioni di passeggeri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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