Lunedì mattina, alcuni dipendenti di un’azienda di Vittuone hanno ricevuto comunicazioni di licenziamento senza preavviso, con l’indicazione di lasciare immediatamente il luogo di lavoro. La decisione riguarda il magazzino di un’azienda che ha deciso di chiudere le operazioni, lasciando senza occupazione diversi lavoratori. La procedura ha portato all’allontanamento improvviso di alcuni dipendenti, senza possibilità di preavviso o di ulteriori chiarimenti.

Vittuone (Milano), 18 aprile 2026 – “Martedì ero al lavoro quando mi hanno chiamato in ufficio, consegnato la lettera di licenziamento e subito dopo mi hanno accompagnato alla port a. Per me e per un altro compagno di lavoro non c’è più posto all’ Abb ”. Lo dice, sconsolato, un quarantacinquenne che dall’oggi al domani si è trovato senza lavoro. Non solo lui, ma anche l’altro lavoratore dello stesso magazzin o. ”Sono da due anni e mezzo dipendente dell’Abb. Ho sempre lavorato nel magazzino Elip, dove preparavo le spedizioni per i clienti. Non ho mai ricevuto un addebito”. Motivo del licenziamento? “Mi hanno detto che il magazzino viene chiuso perché lo spostano, a Vicenza, per ridurre i costi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Abb chiude il magazzino, licenziati senza preavviso: “Per noi non c’era posto”

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