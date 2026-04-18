La World Bank sospende il marito E Francesca Albanese perde le staffe | Vili

In un momento delicato, la Banca Mondiale ha sospeso il marito di Francesca Albanese, la Relatrice speciale Onu per la Palestina. La reazione dell’esperta non si è fatta attendere, con commenti duri rivolti a chi ha preso questa decisione. La situazione ha portato Albanese a mostrare tutta la sua frustrazione, in un periodo che si presenta complicato per lei e per le sue attività.

Non è certo uno dei periodi migliori per la Relatrice speciale Onu per la Palestina Francesca Albanese. Dopo le innumerevoli polemiche che l'hanno travolta negli ultimi mesi per le sue posizione radicali contro Israele, oggi nel bel mezzo di un caso politico-mediatico ci è finito il marito, Massimiliano Calì, economista della Banca Mondiale. Calì, infatti, il 22 ottobre scorso sarebbe stato sospeso dal suo ruolo di responsabile del dossier sulla Siria all'interno della World Bank, pur restando comunque operativo nell'istituzione. Ad annunciare questa nuova tegola è stata la stessa Albanese in un lungo articolo-ritratto apparso sul The Guardian il 14 aprile scorso.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La World Bank sospende il marito. E Francesca Albanese perde le staffe: “Vili” Notizie correlate La famiglia di Francesca Albanese fa causa a Trump, le accuse del marito e il figlio sui “veri” motivi delle sanzioniLa famiglia di Francesca Albanese ha fatto causa a Donald Trump e ad alcuni alti funzionari dell’amministrazione statunitense. “Grotteschi”. Il fronte del “No” perde le staffe e attacca pure la libertà di satiraNelle more della battaglia referendaria stiamo scoprendo molte cose sorprendenti, sebbene non sempre piacevoli.