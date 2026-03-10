Grotteschi Il fronte del No perde le staffe e attacca pure la libertà di satira

Durante la campagna referendaria, il fronte del “No” si è scagliato contro la libertà di satira, definendo alcune espressioni “grottesche”. Sono emerse tensioni e reazioni forti da entrambe le parti, mentre si discute su quale sia il limite tra libertà e censura. La discussione si fa sempre più accesa e le posizioni sembrano irrigidirsi.

Nelle more della battaglia referendaria stiamo scoprendo molte cose sorprendenti, sebbene non sempre piacevoli. Negli ultimi giorni, tanto per fare un esempio, i sostenitori del "No" ci hanno tenuto a far sapere che non si può impostare una campagna di comunicazione nel modo che si vuole; no, esistono dei canoni precisi, inderogabili, che, sorpresa, coincidono coi loro e mai con quelli degli altri. Si può fare propaganda, certo, ma come dicono loro; si possono fare manifesti e cartelloni, ovvio, ma come dicono loro; si può persino fare satira per promuovere il voto, ma sempre come dicono loro. Davanti a questo novello tribunale della comunicazione c'è finito, tra gli altri, Osho, le cui vignette a sostegno del "Sì" per l'Ucpi (Unione Camere Penali) sono state convocate alla sbarra in un assai critico articolo de Il Fatto Quotidiano.