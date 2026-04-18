La Volterra di Roberto Pepi | Siamo stati una città adesso ci pensiamo borgo
Roberto Pepi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ha dichiarato che la città sta vivendo un cambiamento, passando da uno status di città a quello di borgo. La sua riflessione si concentra sulle trasformazioni che riguardano il patrimonio storico, come le mura etrusche, e il modo in cui la comunità si percepisce oggi. La discussione si inserisce nel contesto delle iniziative volte a valorizzare il territorio e il suo passato.
Roberto Pepi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, dalle mura etrusche al graffito di Nof4 fino a Santarsiero: qual è il disegno culturale che la Fondazione vuole trasmettere alla città attraverso queste recenti inaugurazioni? "Coerentemente con la missione della Fondazione, che è quella di sostenere iniziative sociali e culturali del territorio, l’intensa attività che in questo 2026 caratterizza la riapertura del centro espositivo, e la progettualità diretta che ne consegue, nascono dalla volontà della Fondazione di far sì che i turisti che da ora in poi, speriamo, visiteranno la nostra città, possano rendersi conto di quanto eterogenea e variegata sia l’offerta di una città che ha tanto da offrire per i beni artistici, ma anche per le sue personalità".🔗 Leggi su Lanazione.it
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