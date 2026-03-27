Il presidente del Senato ha commentato recenti sviluppi politici, chiarendo che non sono mai stati contrari ai giudici e affermando che eventuali incomprensioni sono state dovute a una comunicazione non efficace. Inoltre, ha confermato che Daniela Santanché continuerà a essere considerata una risorsa per il partito, nonostante le dimissioni legate alla sconfitta al referendum. Quanto accaduto negli ultimi giorni fa parte di un quadro politico in evoluzione.

Dalla sconfitta al referendum alle dimissioni di Daniela Santanché: il presidente del Senato Ignazio La Russa ripercorre gli ultimi travagliati giorni del governo Meloni in un’intervista al Corriere della Sera. Sulla consultazione referendaria afferma: “Immaginavo che sarebbe stato un grosso rischio affrontare un agone in cui, come in tutti i referendum politici, alla fine ci si pronuncia con un sì o un no sganciato dal quesito referendario. E la tentazione di riversare sul No ogni problema, arrabbiatura, è fortissima. Tanto più dopo i toni di questa campagna elettorale. Staremo a vedere quali saranno gli effetti concreti sul consenso al governo — che io ritengo ancora solidissimo — ma sicuramente la sua immagine ne può uscire rafforzata. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Russa: “Mai stati contro i giudici, forse non ci siamo spiegati bene. Santanché? Resterà una risorsa per il partito”

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