Dal 20 al 24 aprile 2026, il programma televisivo La Volta Buona tornerà in onda su Rai 1 con una nuova settimana di puntate. Durante questa settimana, saranno presenti diversi ospiti che discuteranno di vari argomenti, tra cui musica, salute, storie d’amore e questioni sociali. La conduttrice Caterina Balivo guiderà le puntate, offrendo spazio a racconti personali e momenti di intrattenimento.

La nuova settimana di La Volta Buona, in onda dal 20 al 24 aprile 2026 su Rai 1, si preannuncia ricca di ospiti, racconti personali e momenti di intrattenimento che spaziano dalla musica alla salute, passando per le storie sentimentali e i temi sociali. Caterina Balivo continua a costruire un pomeriggio televisivo capace di unire leggerezza e approfondimento, con un ritmo che coinvolge il pubblico e lo accompagna in un viaggio quotidiano tra emozioni e curiosità. Il programma, ormai punto fermo del daytime Rai, propone una settimana intensa, in cui si alternano volti storici della musica italiana, protagonisti del giornalismo, esperti di benessere e personaggi che portano testimonianze utili per la vita di tutti i giorni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Volta Buona, ospiti dal 20 al 24 aprile 2026: la settimana di Caterina Balivo tra musica, amore e attualità

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