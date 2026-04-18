Dennis Rodman nella Hall of Fame WWE | prima fa l'imitazione di Hulk Hogan poi fugge dal palco

Dennis Rodman ha partecipato alla cerimonia di ingresso nella Hall of Fame della WWE a Las Vegas, sorprendendo il pubblico con un discorso di ringraziamento. Durante l'intervento, ha imitato l'ex wrestler Hulk Hogan, attirando l'attenzione dei presenti. A un certo punto, il campione di rimbalzi ha lasciato il palco improvvisamente, senza ulteriori spiegazioni. La sua presenza ha suscitato diverse reazioni tra i presenti e i telespettatori.

Il campione di rimbalzi della NBA ha dato spettacolo a Las Vegas con un discorso di ringraziamento molto "originale" e facendo l'imitazione dell'amico Hulk Hogan.🔗 Leggi su Fanpage.it

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