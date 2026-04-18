La verità di un Beckett mediterraneo

Nel mondo di Beckett, la ricerca della verità si intreccia con un senso di inquietudine e di attesa. Le parole di Wallace suonano come un’eco in questa realtà, dove l’identità e la realtà stessa sembrano sfuggire a una comprensione definitiva. La narrazione si sviluppa attraverso situazioni che mettono in dubbio la percezione e la memoria, lasciando il lettore con la sensazione di un senso di insoddisfazione e di mistero irrisolto.

"La verità ti renderà libero. Ma solo quando avrà finito con te" scriveva David Foster Wallace in un celebre passaggio di Infinte Jest. Citazione amatissima. Che fa intuire la difficoltà di un processo di conoscenza complesso, certo doloroso, spesso ambiguo. Per nulla lineare nel raccontarsi. Come sottolinea Rosario Palazzolo in “‘A Cirimonia“, solo domani sera al Teatro della Contraddizione dove lo scrittore palermitano è praticamente di casa. Replica unica. E occasione preziosa di (ri)vedere un lavoro molto amato dal pubblico, nel 2020 premiato dall’associazione nazionale dei critici. Un duetto scritto e diretto dallo stesso Palazzolo, pure in scena insieme ad Anton Giulio Pandolfo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Teatrino giullare in scena con BeckettCERTALDO Il sipario del Teatro Regina Margherita di Marcialla torna ad aprirsi questo fine settimana sulla sezione di Prosa. Leggi anche: Ferdinando Bruni, doppio Beckett: “Io, tra Amleto, Caligola e Riccardo III. Ma tendo a rimuovere i rimpianti...” Altri aggiornamenti Si parla di: Samuel Beckett: perché Aspettando Godot è una delle opere più grandi del Novecento. La verità di un Beckett mediterraneoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it 13 frasi di Samuel Beckett che ci insegnano il valore del fallimentoDalla comicità insita nell'infelicità alla perseveranza ostinata del continuare a camminare, le parole di Samuel Beckett invitano il lettore contemporaneo a riscoprire l’autenticità nel dubbio e la ... libreriamo.it