Ferdinando Bruni doppio Beckett | Io tra Amleto Caligola e Riccardo III Ma tendo a rimuovere i rimpianti

Un attore e regista italiano ha discusso della propria carriera, confrontandosi con i ruoli di personaggi come Amleto, Caligola e Riccardo III. In un’intervista, ha spiegato di tendere a dimenticare i rimpianti legati a eventi passati, tra cui amori, lavoro e sogni. La conversazione si è svolta a Milano, nel corso di un’intervista pubblica, in cui ha anche parlato di come si sia avvicinato a questi personaggi teatrali nel corso degli anni.

Milano – Per chiudere i conti. Con quell’illuso che trent’anni fa ancora se la prendeva per mille cose: gli amori, il lavoro, i sogni. Ma quanto può essere difficile tirare una linea? Un disperato, cinico struggimento. Che suda fuori da “L’ultimo nastro di Krapp”, nuova produzione dell’Elfo, da stasera in corso Buenos Aires. Regia di Francesco Frongia, sul palco Ferdinando Brun i. A lui quest’uomo che traccia un bilancio. Fra i borbottii e gli inciampi. Mentre ascolta le registrazioni fatte nel tempo. Le note, i ricordi. La vita schifa che scivola fra le dita (come dimenticarsi la versione di Giancarlo Cauteruccio? Quanto manca). Atto unico. A cui si aggiunge “Quella volta”, altro assolo beckettiano e altro confronto con sé stessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ferdinando Bruni, doppio Beckett: “Io, tra Amleto, Caligola e Riccardo III. Ma tendo a rimuovere i rimpianti...” "Io attrice nei panni di Riccardo III"Maria Paiato, prima domanda inevitabile: perché un’attrice decide di interpretare un personaggio maschile come Riccardo III? "Fantasticavo su questo... "Riccardo III", il fascino oscuro del potereIl fascino oscuro del potere ha il volto di Vinicio Marchioni di "Riccardo III", nella regia di Antonio Latella. Argomenti più discussi: Ferdinando Bruni, doppio Beckett: Io, tra Amleto, Caligola e Riccardo III. Ma tendo a rimuovere i rimpianti...; Krapp e Quella volta: all'Elfo Puccini doppio Samuel Beckett. Ferdinando Bruni, doppio Beckett: Io, tra Amleto, Caligola e Riccardo III. Ma tendo a rimuovere i rimpianti...Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Krapp e Quella volta: all'Elfo Puccini doppio Samuel BeckettMilano, 7 apr. (askanews) - Un'immersione duplice nel mondo di Samuel Beckett attraverso una delle sue opere più note, L'ultimo nastro di Krapp e una delle meno conosciute, Quella volta, che vanno ... msn.com Grandi debutti a #Cartellone: i Momix a Bologna con Botanica S2, Beckett all’Elfo con Ferdinando Bruni, la Cenerentola di Armando Punzo a Firenze e Shakespeare a Parma con McNeill. tinyurl.com/56269pjn #Radio24 #Teatro @bettafiorito x.com “Nel teatro si vive il tempo dell’ascolto, non distratto né frettoloso.” Da questa riflessione di Ferdinando Bruni, condirettore artistico del Teatro Elfo Puccini di Milano, parte la nostra intervista dedicata al rapporto tra teatro e inclusione LGBTQI+, in occasione dell - facebook.com facebook