teatrino giullare in scena con beckett

Questo fine settimana il Teatro Regina Margherita di Marcialla riapre le sue porte dopo un periodo di chiusura. Torna in scena il teatro di prosa con uno spettacolo dedicato a Beckett, portato sul palco del piccolo teatro di Certaldo. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con un teatrino giullare che unisce tradizione e modernità.

CERTALDO Il sipario del Teatro Regina Margherita di Marcialla torna ad aprirsi questo fine settimana sulla sezione di Prosa. L’appuntamento è per domani sera alle 21.30 con il Teatrino Giullare, che porterà in scena " Finale di partita " di Samuel Beckett. Lo spettacolo è incentrato su una partita a scacchi tra attori-giocatori che muovono le pedine e pedine-personaggi che muovono una delle storie più significative ed enigmatiche della drammaturgia del Novecento. La rappresentazione è una sinfonia di mosse e contromosse, botte e risposte, pause, riflessioni, sospiri, rinunce. In questo Finale di partita il capolavoro di Beckett è visto attraverso le possibilità di movimento di due pedine da scacchi e la tensione e la partecipazione dei due giocatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Sabato 7 febbraio 2026 ore 21:30 Al Teatro Regina Margherita Marcialla Il Teatrino Giullare porterà in scena l'opera di Samuel Beckett. Un capolavoro del teatro contemporaneo che scava a fondo nelle relazioni umane, nella dipen facebook