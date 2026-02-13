La croce, il potere e quel messaggio di Falcone: alla scoperta dei cavalieri del Santo Sepolcro di Palermo. Le tre cupole rosse dell’antica chiesa di San Cataldo emergono come sentinelle sul tessuto urbano arabo-normanno di Palermo, ma oggi si scopre che dietro la loro presenza si cela un collegamento diretto con i Cavalieri del Santo Sepolcro, un ordine medievale che ha lasciato tracce profonde nella storia della città.

Tra liturgie, carità e legami con la Terrasanta, l'antico Ordine gestisce alcuni luoghi storici della città e raccoglie fondi per le missioni in Medio Oriente. Dossier ha fatto un viaggio fra rituali, flussi finanziari e diplomazia ricordando le ombre degli anni bui. Quando il giudice ucciso dalla mafia disse: "Comandano i cavalieri" Le tre cupole rosse dell’antica chiesa di San Cataldo emergono come sentinelle sul tessuto urbano arabo-normanno di Palermo. All’interno, la luce è soffusa, senza ornamenti superflui, quasi a ricordare che il potere religioso, qui, ha sempre convissuto con una sobrietà austera.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri i nuovi cavalieri templari di Palermo, un percorso tra storia e leggenda.

