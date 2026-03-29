La polizia israeliana ha fermato il cardinal Pizzaballa e il custode di Terra Santa mentre si recavano a pregare al Santo Sepolcro, nel corso di un cammino privato senza corteo o cerimonia ufficiale. La fermata è avvenuta nel contesto della Domenica delle Palme, giorno dedicato alla celebrazione della passione e morte di Gesù, nella basilica più sacra del cristianesimo.

Doveva celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella basilica più sacra della cristianità. Ne è stato fermato lungo il percorso, lui e il custode di Terra Santa, mentre camminavano in forma privata, senza corteo, senza cerimonia. E così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, ha finito per pregare al Dominus Flevit. Il nome, in latino, significa “il Signore pianse”: è il santuario sul Monte degli Ulivi che ricorda le lacrime di Gesù su Gerusalemme. Un finale che nessuno aveva scritto, e che difficilmente si potrebbe immaginare più carico di significato. A denunciare l’accaduto è il Patriarcato Latino di Gerusalemme, con una nota che parla di episodio «senza precedenti da secoli» e di «grave precedente». 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La polizia israeliana lo blocca al Santo Sepolcro, il cardinal Pizzaballa va a pregare dove Gesù pianse

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