La terapia fotodinamica sbarca al Policlinico tra i pochi centri in Italia

Al Policlinico di Modena è stata avviata una terapia fotodinamica, una procedura ancora poco diffusa in Italia. La struttura di Malattie Oftalmologiche della struttura ospedaliera è tra i pochi centri che praticano questa tecnica nel paese. La direzione temporanea della sezione è affidata a un professore che coordina le attività e le sperimentazioni legate a questa terapia innovativa.