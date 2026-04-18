La terapia fotodinamica sbarca al Policlinico tra i pochi centri in Italia
Al Policlinico di Modena è stata avviata una terapia fotodinamica, una procedura ancora poco diffusa in Italia. La struttura di Malattie Oftalmologiche della struttura ospedaliera è tra i pochi centri che praticano questa tecnica nel paese. La direzione temporanea della sezione è affidata a un professore che coordina le attività e le sperimentazioni legate a questa terapia innovativa.
La Struttura Complessa di Malattie Oftalmologiche del Policlinico di Modena, diretta protempore dal prof. Giuseppe Querques, da alcuni mesi tra i pochi centri specializzati in Italia (meno di 20) a fornire la terapia fotodinamica che ad oggi è l’unico trattamento efficace per la corioretinopatia.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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