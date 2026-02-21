All’Oculistica del Di Venere di Bari si utilizza ora una nuova terapia fotodinamica, causata dall’introduzione di un laser specifico. Questa tecnica prevede un’infusione endovenosa seguita dall’uso di un laser per ridurre le lesioni sulla macula e proteggere la vista dei pazienti. La procedura si mostra efficace nel trattare condizioni che minacciano la vista, offrendo un’alternativa moderna e meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali. La novità interessa numerosi cittadini che affrontano problemi oculari simili.

Nuovo trattamento per la corioretinopatia sierosa centrale cronica: cure più accessibili e meno viaggi fuori regione per i pazienti baresi La metodica, altamente specialistica, viene impiegata nella cura della corioretinopatia sierosa centrale cronica e di gravi patologie vascolari corioretiniche.L’introduzione della Pdt consente ai pazienti di accedere a un trattamento avanzato direttamente in ambito pubblico, riducendo tempi di attesa e soprattutto la necessità di spostamenti fuori regione per sottoporsi alla terapia. La corioretinopatia sierosa centrale è una maculopatia caratterizzata dall’accumulo di liquido sotto la retina, che perde la sua normale funzionalità.🔗 Leggi su Baritoday.it

La nuova vita dell'ex presidente siriano Bashar al-Assad: casa in uno dei quartieri più lussuosi di Mosca e la passione per l'oculisticaA un anno dalla fine del suo mandato, l'ex presidente siriano Bashar al-Assad vive con la famiglia a Mosca, conducendo un'esistenza discreta e lussuosa.

