Il medico Andrea Stramezzi ricoverato in terapia intensiva trovato per terra in fin di vita e portato al policlinico di Milano

Il medico Andrea Stramezzi è stato trovato a terra in fin di vita e trasportato al policlinico di Milano, dove ora è in terapia intensiva. Il personale medico ha eseguito diversi esami, tra cui analisi del sangue e altre procedure diagnostiche. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze del suo ricovero.

Il personale medico avrebbe portato avanti tutti gli esami possibili, da quelli al sangue a quelli agli organi, fino alla tac al cervello, ma non sarebbe ancora stata trovata la causa del malore improvviso Il medico odontoiatra Andrea Stramezzi è stato ricoverato in terapia intensiva al Polic.