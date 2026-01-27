Salerno chiesta la condanna a due anni di Piero De Luca nel processo d’appello sul crac della società immobiliare Ifil

In questo articolo si parla della richiesta di condanna a due anni di Piero De Luca, nel processo d’appello relativo al fallimento della società immobiliare Ifil. Si tratta di un procedimento che coinvolge figure politiche di rilievo e aspetti legali importanti. La notizia offre uno sguardo sulla difficile relazione tra politica e diritto nel contesto locale e nazionale.

Rischia di nuovo una condanna Piero De Luca, deputato e segretario del Pd campano, figlio dell’ex governatore Vincenzo. Per il procuratore generale di Salerno, la sua assoluzione in primo grado per la bancarotta della società di consulenza immobiliare Ifil, che gli pagò 23mila euro di biglietti aerei per il Lussemburgo, va riformata in una sentenza di condanna a due anni di reclusione. La decisione è in calendario, salvo imprevisti, il 23 febbraio, dopo che avranno concluso le difese ed in particolare quella di De Luca junior, rappresentata dal professore Andrea Castaldo. Il processo si trascina da molti anni, non sarà ricordato per la sua velocità: inchiesta nata nel 2014 con le perquisizioni della Guardia di Finanza, nel 2015 il fallimento dell’Ifil, nel 2017 il rinvio a giudizio a Salerno, nel febbraio 2024 l’assoluzione in primo grado nonostante la richiesta di condanna a due anni e due mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Procura ha richiesto una condanna di due anni di carcere per Piero De Luca nel procedimento di appello relativo al fallimento di Ifil.

La procura di Salerno ha chiesto due anni di reclusione per Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico in Campania.

