La stampante abbandonata in zona via Galilei
Una stampante abbandonata inizia a essere un punto fisso nella zona di via Galilei, dove ormai si verificano ripetutamente episodi di lasciarla lì da parte della stessa struttura. Questa situazione si ripete nel tempo, attirando l’attenzione di chi passa di fronte e si imbatte in quell’oggetto abbandonato. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un comportamento che si ripete più volte nel corso delle ultime settimane.
Nuovamente mi ritrovo per caso ad assistere al balcone all'ennesimo abbandono sempre da parte della stessa struttura in zona via Galilei. A chiusura mette fuori una stampante. La cosa più assurda è che a pochi metri c'è un centro ecologico.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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