La lotta allo spreco alimentare fa un passo avanti con una nuova stampante rivoluzionaria. Questa tecnologia permette di trasformare gli scarti di cibo in oggetti utili, riducendo così la quantità di rifiuti che finiscono nelle discariche. Ogni anno, il mondo produce quasi un miliardo di tonnellate di cibo sprecato, e anche in Italia si cerca di trovare soluzioni pratiche per limitare questo spreco. Solo in Francia, ogni cittadino butta via in media 129 chili di rifiuti organici all’anno. Con questa novità, si spera di rid

Ogni anno, il pianeta “affoga” in quasi un miliardo di tonnellate di cibo buttato. Solo in Francia, per fare un esempio, ogni cittadino produce in media 129 kg di rifiuti organici all’anno. Ma cosa succederebbe se quella buccia di banana o quei fondi di caffè, invece di finire in discarica a produrre gas serra, diventassero una tazza o una ciotola? Questa è la sfida vinta da due ingegneri del MIT, Biru Cao e Yiqing Wang, che hanno ideato FOODres.AI, una stampante 3D domestica capace di dare nuova vita agli avanzi. Il cuore di questa tecnologia è un software avanzato di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La stampante più rivoluzionaria trasforma gli scarti alimentari in oggetti funzionali

Un nuovo studio mostra come il fungo ostrica possa convertire gli scarti delle carote in proteine di elevato valore nutrizionale.

