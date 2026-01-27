Faceva coltelli a scatto fatti con la stampante 3D e li portava a scuola

I carabinieri di Terlano hanno scoperto un episodio sorprendente: un ragazzo creava coltelli a scatto con una stampante 3D e li portava a scuola. Questa vicenda evidenzia i rischi associati all’uso improprio della tecnologia e l’importanza di controlli adeguati. Un episodio che invita alla riflessione sulla sicurezza e sui comportamenti dei giovani in ambienti scolastici.

Nei guai uno studente minorenne. La scoperta è stata fatta dal personale di un istituto scolastico della regione. Le armi realizzate in materiale plastico e con lama di circa 8 centimetri. Fondamentale la collaborazione dei famigliari Tanto incredibile quanto sconcertante quello che hanno reso noto nelle scorse ore i carabinieri di Terlano. Ancora più sconcertante è che la scoperta sia stata fatta in una scuola superiore: il personale dell’istituto in questione, infatti, ha consegnato ai militari un coltello a scatto, realizzato in materiale plastico e con lama di circa 8 centimetri, trovato a uno studente minorenne.🔗 Leggi su Trentotoday.it

A Bolzano, una scuola ha segnalato un ragazzino che portava a scuola un coltello con lama di 8 cm.

Un minorenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello stampato in 3D durante l’orario scolastico.

