La SS Lazio ha un nuovo sponsor | ecco quanto incasserà la società biancoceleste

La SS Lazio ha annunciato un nuovo sponsor che sarà visibile sulle maglie a partire dalla partita contro il Napoli in programma oggi allo stadio Maradona. La presentazione ufficiale dell’accordo è avvenuta recentemente, e la società ha comunicato quanto riceverà dall’accordo di sponsorizzazione. La maglia con il nuovo partner sarà indossata dai giocatori durante la sfida di questo pomeriggio.

Le maglie col nuovo sponsor si vedranno già oggi, sabato 18 aprile, nella sfida contro il Napoli allo stadio Maradona. La SS lazio ha annunciato la “nuova partnership pluriennale con Polymarket” azienda statunitense che diventa il nuovo “Main Sponsor del Club, nonché Official Fan Intelligence &.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate La Lazio ha un nuovo sponsor sulla maglia: PolymarketLa Lazio ha finalmente un nuovo sponsor di maglia: il club biancoceleste, in una nota, ha infatti annunciato l’accordo . Lazio, arriva la smentita di una possibile cessione della società biancoceleste: il comunicatoCalciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Emergenza portieri per la Lazio, Sarri perde anche Furlanetto per infortunio: chi va in panchina e cosa dice il regolmento sui nuovi acquisti; Intesa Sanpaolo: Trimestrale Lazio-Abruzzo; Flaminio, progetto Lazio al vaglio del Campidoglio: Ora servono verifiche tecniche; Stadio Flaminio, richieste nuove integrazioni dal Comune: l‘obbiettivo della Lazio. UFFICIALE - Lazio, il nuovo main sponsor è Polymarket: l'annuncioLa Lazio ha annunciato il suo nuovo main sponsor: si tratta della piattaforma di Polymarket. Di seguito il comunicato ufficiale della società. Roma, 18 aprile 2026 La S.S. lalaziosiamonoi.it Lazio, è ufficiale! Polymarket è il nuovo main sponsor. La nota della societàLazio, è stata resa nota l’ufficialità! Il nuovo main sponsor è Polymarket: il comunicato della società biancoceleste La Lazio ha ufficializzato nella giornata odierna il nuovo main sponsor: sarà Poly ... lazionews24.com Napoli-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A x.com Napoli-Lazio, tabù Maradona: i numeri da invertire La sfida del Maradona non è solo una partita. I dati raccontano un trend recente che il Napoli è chiamato a cambiare. Secondo quanto riportato da Lega Serie A: “I precedenti ufficiali a Napoli sono 81: 39 vittor - facebook.com facebook