Lazio arriva la smentita di una possibile cessione della società biancoceleste | il comunicato

Il Lazio ha chiarito che non ci sono piani di vendita del club. La società ha diffuso un comunicato ufficiale in cui conferma di non aver ricevuto offerte né avviato trattative. La notizia circolava da alcune settimane, alimentando voci tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La dirigenza ha voluto mettere a tacere ogni indiscrezione, ribadendo che il club resta sotto il proprio controllo. La questione rimane senza sviluppi ufficiali al momento.

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Squalifica Kalulu, niente grazia: Gravina respinge la richiesta della Juventus. Tutti i dettagli Juve Como, non solo l’assenza di Nico Paz: ecco come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, arriva la smentita di una possibile cessione della società biancoceleste: il comunicato Leggi anche: Infortunio Pedro, le condizioni dell’attaccante biancoceleste: ecco il comunicato ufficiale della Lazio Leggi anche: Lazio, il ricordo del club per Sinisa Mihajlovic: ecco il messaggio della società biancoceleste – VIDEO Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fiorello e lo scoop sulla vendita della Lazio: Non scherzavo, è una voce che ho sentito; Ex eurodeputato negli 'Epstein files': arriva la smentita dagli Stati Uniti; Lazio, caos social per un falso comunicato del tifo organizzato: ecco cosa sta succedendo; Nuovo stadio Lazio, Fondazione Nervi: Estranei alla proposta presentata oggi. Lazio, arriva la smentita sul futuro della società: Non è in vendita. Il comunicato ufficialeIn merito alle notizie uscite da qualche ora su delle presunte offerte di acquisto recapitate a Claudio Lotito, non s'è fatta attendere la risposta della Lazio, avvenuta tramite un comunicato stampa p ... tuttosport.com Lazio, smentite le notizie sulle offerte d'acquisto arrivate dal Qatar e dall'Italia: ecco il comunicatoComunicato ufficiale della Lazio che smentisce le notizie diffuse oggi su possibili offerte di acquisto del club. msn.com Lazio in vendita Arriva la secca smentita dal club: "Mai ricevute offerte, né proposte" x.com Dopo la vicenda che ha riguardato il direttore della Protezione Civile, per la Regione Lazio arriva un’altra pesante bocciatura da parte della Prima Sezione Lavoro del Tribunale di Roma. Questa volta sotto la lente dei giudici è finita la procedura di conferiment - facebook.com facebook