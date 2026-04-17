Nel porto della Spezia, i militari hanno sequestrato più di 65 chili di cocaina nascosti all’interno di un container. L’operazione è stata condotta questa mattina e ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, che era stata occultata tra altri materiali trasportati via mare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del traffico di droga.

La Spezia, 17 aprile 2026 – Maxi sequestro di droga al porto della Spezia, dove i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato un carico di oltre 65 chili di cocaina purissima nascosta all’interno di un container. La sostanza stupefacente era suddivisa in 56 panetti e occultata in un carico che, secondo la documentazione, trasportava mobili e arredi in legno pregiato. A far scattare i controlli sono state alcune anomalie: sia la provenienza della merce sia l’indirizzo di destinazione finale, ritenuto non coerente con la tipologia del carico dichiarato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Spezia, maxi sequestro di cocaina nel porto: oltre 65 chili nascosti in un container

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