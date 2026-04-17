Al porto di La Spezia sono stati trovati oltre 65 chili di cocaina nascosti all’interno di container di mobili di legno. Le forze dell’ordine hanno aperto alcuni container utilizzando una smerigliatrice e hanno scoperto la sostanza stupefacente, che era stata piombata per evitare il rilevamento. L’operazione fa parte di un’attività di controllo sul traffico di droga attraverso i porti italiani.

È di oltre 65 chili di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine presso il porto di La Spezia. Il carico, occultato in un container che trasportava mobili in legno pregiato, è stato individuato grazie a un controllo congiunto tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento è stato motivato da sospetti sulla provenienza e sulla destinazione della merce, che non risultava coerente con quanto dichiarato. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori indagini volte a identificare i responsabili del traffico illecito. Operazione congiunta tra...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Porto di La Spezia, mobili di legno piombati aperti con una smerigliatrice: trovati 65 kg di cocaina

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