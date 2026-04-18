La sinistra che osanna il pontefice è la stessa che fa il tifo per l’aborto

Al centro di un dibattito acceso ci sono le posizioni della sinistra, che ha espresso ammirazione nei confronti del Papa, e allo stesso tempo sostiene il diritto all’interruzione di gravidanza. Le dichiarazioni del presidente Donald Trump, rivolte al Papa, hanno generato reazioni contrastanti. Le opinioni sulla crisi a Kiev e Gaza vengono accompagnate da un sostegno deciso all’aborto, creando un quadro di contraddizioni nelle posizioni espresse pubblicamente.

Non esiste alcuna giustificazione circa le parole usate dal presidente Donald Trump all’indirizzo del Santo Padre, Leone XIV. Sono espressioni offensive e prive di ogni elementare buon senso, rivolte alla più alta autorità morale universalmente riconosciuta. La guerra - cioè morti, distruzioni, dolori infiniti, violenze e nefandezze di ogni genere - non può e non deve mai essere un’opzione per raggiungere scopi anche positivi. Che il regime iraniano grondi sangue innocente dai mantelli dei suoi ayatollah, che pasdaran, Hamas, Hezbollah siano il covo del terrorismo più crudele, non può e non deve giustificare massacri di bimbi, famiglie, uomini e donne, anziani la cui unica «colpa» è di vivere in luoghi in cui la pietà è scomparsa da anni.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La sinistra che osanna il pontefice è la stessa che fa il tifo per l’aborto Notizie correlate Dazi, Tajani convoca la task force. Ma la sinistra italiana fa il pugile suonato: “E Meloni che fa?”Prima ancora che Trump incassasse il colpo, l'opposizione chiedeva conto al governo italiano della sentenza della Corte Suprema Usa. Terrorismo, Gasparri: «Chi oggi minimizza è la stessa sinistra che andava a trovare Cospito in carcere»«Quando il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, mise in evidenza la pericolosità del terrorismo anarchico, la sinistra prima lo aggredì e poi lo...